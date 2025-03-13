Налоговая заблокировала счета известной российской блогерши

ФНС заблокировала счета блогерши Серовски из-за проблем с налоговой декларацией

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета известной российской блогерши Надин Серовски (настоящее имя — Надежда Артамонова) из-за проблем с отчетностью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в декабре 2024 года налоговая служба потребовала от ИП Серовски предоставить отчетность. Уточнялось, что речь шла о налоговой декларации. По данным Shot, блогерша не выполнила эти требования. В сообщении также говорится, что тогда из-за этого часть счетов Артамоновой заблокировали. Недавно, добавляет издание, ФНС ограничила доступ к оставшимся счетам блогерши.

Shot уточняет, что Серовски владеет несколькими юридическими лицами. Блогерша получает доход от работы компании, занимающейся деятельностью рекламных агентств, от продажи косметики своего бренда и от продажи рекламы. Издание напомнило, что в 2023 году Артамонова уехала в Дубай.

Ранее стало известно, что у Серовски нашли долг перед налоговой. Отмечалось, что его сумма составила более 68 миллионов рублей.

