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09:33, 13 марта 2025Интернет и СМИ

Налоговая заблокировала счета известной российской блогерши

ФНС заблокировала счета блогерши Серовски из-за проблем с налоговой декларацией
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета известной российской блогерши Надин Серовски (настоящее имя — Надежда Артамонова) из-за проблем с отчетностью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в декабре 2024 года налоговая служба потребовала от ИП Серовски предоставить отчетность. Уточнялось, что речь шла о налоговой декларации. По данным Shot, блогерша не выполнила эти требования. В сообщении также говорится, что тогда из-за этого часть счетов Артамоновой заблокировали. Недавно, добавляет издание, ФНС ограничила доступ к оставшимся счетам блогерши.

Shot уточняет, что Серовски владеет несколькими юридическими лицами. Блогерша получает доход от работы компании, занимающейся деятельностью рекламных агентств, от продажи косметики своего бренда и от продажи рекламы. Издание напомнило, что в 2023 году Артамонова уехала в Дубай.

Ранее стало известно, что у Серовски нашли долг перед налоговой. Отмечалось, что его сумма составила более 68 миллионов рублей.

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