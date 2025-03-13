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12:01, 13 марта 2025Силовые структуры

Назначена дата рассмотрения судом жалобы на приговор осужденному американцу Блэку

Суд рассмотрит жалобу на приговор осужденному американцу Блэку 7 апреля
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Девятый кассационный суд рассмотрит жалобу на приговор осужденному во Владивостоке за кражу и избиение россиянки американскому военному Гордону Блэку 7 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

По данным агентства, накануне Приморский краевой суд сообщил, что защита американца подала кассационную жалобу с просьбой оправдать подзащитного по статье 119 УК РФ («Угроза убийством») и снизить наказание по статье 158 УК РФ («Кража»). Заседание состоится 7 апреля в 10 часов 20 минут (или в 3 часа 20 минут по московскому времени). По предварительной информации, оно пройдет в открытом формате.

19 июня суд во Владивостоке признал Блэка виновным в угрозе расправой знакомой девушке и краже у нее 10 тысяч рублей, приговорив к трем годам и девяти месяцам лишения свободы.

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