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07:15, 7 апреля 2025Силовые структуры

Осужденному за избиение девушки в России американцу Блэку смягчили приговор

Суд во Владивостоке снизил срок на 7 месяцев американцу Блэку, избившему девушку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Назначена дата рассмотрения судом жалобы на приговор осужденному американцу Блэку

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Девятый кассационный суд смягчил приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному за избиение девушки и кражу ее денег во Владивостоке в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Военнослужащему снизили срок с 3 лет и 9 месяцев лишения свободы до 3 лет и 2 месяцев. Сам он участвовал в процессе посредством видео-конференц связи.

Блэк был задержан в Приморском крае в мае 2024 года по подозрению в нарушении законодательства России. Позже стало известно, что причиной задержания стали избиение женщины и кража у нее денег.

В июне 2024 года американского солдата приговорили к почти четырем годам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже.

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