Осужденному за избиение девушки в России американцу Блэку смягчили приговор

Суд во Владивостоке снизил срок на 7 месяцев американцу Блэку, избившему девушку

Девятый кассационный суд смягчил приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному за избиение девушки и кражу ее денег во Владивостоке в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Военнослужащему снизили срок с 3 лет и 9 месяцев лишения свободы до 3 лет и 2 месяцев. Сам он участвовал в процессе посредством видео-конференц связи.

Блэк был задержан в Приморском крае в мае 2024 года по подозрению в нарушении законодательства России. Позже стало известно, что причиной задержания стали избиение женщины и кража у нее денег.

В июне 2024 года американского солдата приговорили к почти четырем годам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже.