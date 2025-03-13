Россиян предупредили об опасности сахарозаменителей

Химик Панов: Сахарозаменители могут приводить к расстройству желудка

Чрезмерное употребление сахарозаменителей может привести к развитию желудочно-кишечных расстройств, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

«Избыточное потребление может привести к нарушению микрофлоры кишечника и возникновению желудочно-кишечных расстройств. Стоит учитывать, что длительное употребление особо сладких сахарозаменителей также может повлиять на восприятие вкуса натуральных продуктов, — рассказал Панов. — Кроме того, существуют категории людей, которым следует проявлять особую осторожность при употреблении сахарозаменителей».

В частности, химик рекомендовал избегать таких подсластителей беременным женщинам, потому что влияние этих веществ на плод еще не изучено. Сахарозаменители, по его словам, могут навредить и людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Также не рекомендуется давать эти добавки детям до 12 лет, учитывая недостаточную изученность их воздействия на растущий организм. Не стоит забывать и о том, что натуральные подсластители могут стать причиной возникновения аллергических» реакций, добавил Панов.

Ранее врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов предупредил о последствиях регулярного употребления полуфабрикатов. Он объяснил, что подобные продукты содержат большое количество трансжиров, соли, консервантов, красителей, при этом клетчатки, витаминов и антиоксидантов в них не хватает.