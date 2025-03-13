Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:10, 13 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности сахарозаменителей

Химик Панов: Сахарозаменители могут приводить к расстройству желудка
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom  

Чрезмерное употребление сахарозаменителей может привести к развитию желудочно-кишечных расстройств, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

«Избыточное потребление может привести к нарушению микрофлоры кишечника и возникновению желудочно-кишечных расстройств. Стоит учитывать, что длительное употребление особо сладких сахарозаменителей также может повлиять на восприятие вкуса натуральных продуктов, — рассказал Панов. — Кроме того, существуют категории людей, которым следует проявлять особую осторожность при употреблении сахарозаменителей».

В частности, химик рекомендовал избегать таких подсластителей беременным женщинам, потому что влияние этих веществ на плод еще не изучено. Сахарозаменители, по его словам, могут навредить и людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Также не рекомендуется давать эти добавки детям до 12 лет, учитывая недостаточную изученность их воздействия на растущий организм. Не стоит забывать и о том, что натуральные подсластители могут стать причиной возникновения аллергических» реакций, добавил Панов.

Ранее врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов предупредил о последствиях регулярного употребления полуфабрикатов. Он объяснил, что подобные продукты содержат большое количество трансжиров, соли, консервантов, красителей, при этом клетчатки, витаминов и антиоксидантов в них не хватает.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине закончились ракеты ATACMS

    Россиянин побывал в американской глубинке и раскрыл странные привычки местных

    В России заявили о превращении Финляндии в плацдарм для потенциальной агрессии

    Жители освобожденного в Курской области села рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ

    В российском регионе отправили под домашний арест главу правительственного фонда

    На российском предприятии после падения беспилотника начался пожар

    Патрушев назвал заинтересованную в срыве переговоров по Украине страну

    Беженка пожаловалась на избиение украинскими «Белыми ангелами»

    Патрушев рассказал о подготовке НАТО новых терактов против России

    Галь Гадот снялась в прозрачном наряде для глянца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше