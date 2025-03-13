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16:27, 13 марта 2025Экономика

Остров с тремя пляжами в Европе собрались продать по цене квартиры

В Шотландии целый остров с тремя пляжами выставили на продажу по цене квартиры
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: David Collins / Legion-media.com

В Шотландии целый остров с тремя пляжами выставили на продажу по цене квартиры в Лондоне. Об этом сообщает издание Daily Record.

Речь идет об уединенном острове Эйлин-Мор площадью 12 гектаров на озере Лох-Санарт. На нем множество зеленых холмов, а вокруг — кристально чистая вода. Приобрести недвижимость предлагают за 325 тысяч фунтов стерлингов (около 36 миллионов рублей). Это даже дешевле, чем средняя квартира в Лондоне — в среднем жилье в британской столице можно приобрести за 543 тысячи фунтов стерлингов (60,7 миллиона рублей).

У острова есть минусы — добраться до него можно только на лодке или по отливной дамбе, разрешение на строительство на купленной территории не дадут, так как остров считается заповедной зоной. Однако поблизости есть все нужное для жизни. В семи минутах от Эйлин-Мор есть деревня Стронтиан с магазинами, церковью, кафе, начальной и средней школой.

Ранее в Подмосковье решили продать остров за миллиард рублей. Речь идет об участке площадью 66,8 гектара, который со всех сторон окружен водой. Он расположен в 40 километрах от Москвы в Раменском районе — между поселками Софьино и Тимонино. Его предлагают купить в качестве инвестиций и заработать более 12,5 миллиарда рублей.

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