Переехавшая гаишника в российском городе машина попала на видео

В Тюмени водитель наехал на инспектора ДПС и скрылся

В Тюмени автомобиль, за рулем которого находился 37-летний мужчина, наехал на инспектора ДПС. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал ГАИ.

На кадрах видна машина, внутри мужчина и женщина, они спорят с сотрудником полиции. Силовик разъясняет им, что надо пройти в служебный транспорт, однако водитель не хочет. Потом он резко трогается с места и тащит зацепившегося гаишника. Через несколько метров инспектор падает на дорогу, коллеги бегут ему на помощь.

Инцидент произошел на площади у железнодорожного вокзала города. Экипаж ДПС остановил машину с тонированными стеклами. В ходе проверки полиция выяснила, что водитель не оплатил штраф. Однако он отказался подчиниться законным требованиям силовиков.

Автоинспектор получил травмы, он госпитализирован. Скрывшегося водителя задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее 13 марта сообщалось, что инспекторы ДПС на Дальнем Востоке сняли на видео расстроенную владелицу эвакуируемой машины.