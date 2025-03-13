Песков пообещал проинформировать о контактах с представителями США

Песков: Информация о контактах с представителями США будет позже

Информация о контактах с представителями США будет позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все, что я собирался вам сказать, я уже сказал. Все остальное скажем позже», — пообещал представитель Кремля в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа уже пересек границу.

Ранее в Белом доме объявили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Москву на этой неделе.

13 марта бизнес-джет типа Gulfstream G650 вылетел из Катара в сторону Египта, где совершил разворот на север. В 9:10 по московскому времени воздушное судно находилось над территорией Турции.

В 11:50 самолет Уиткоффа был над Псковской областью. Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Внуково 12:30.