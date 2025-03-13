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06:46, 13 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы самые популярные у россиян пирожки

Рецепты пирожков с сосисками оказались самыми популярными у россиян
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Рецепт пирожков с сосисками оказался наиболее востребованным у россиян, судя по количеству сохранений в избранное, выяснила медиаплатформа о еде Food.ru. Аналитики ресурса провели исследование, по итогам которого назвали самые популярные начинки мучного блюда. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

С декабря 2021 года пользователи просмотрели рецепты пирожков более 4,6 миллиона раз и сделали свыше 112 тысяч запросов по теме. Наиболее интересные материалы они добавляли в избранное. Среди них оказался рецепт пирожков с сосисками, который сохранили почти 2 тысячи раз.

Пользователи также оценили порционные курники, начиненные картофелем с куриным фаршем. Рецепт добавили в избранное почти 1,4 тысяч раз. Пирожки с колбасой и сыром набрали более тысячи сохранений.

Читатели также искали отдельные рецепты добавок в пирожки. На первом месте по популярности расположилась начинка из замороженной вишни. Она набрала почти 3 тысячи просмотров. Второе место заняла начинка из яблок и черной смородины. Ее рецепт просмотрели 800 раз. Тройку самых популярных рецептов замкнула начинка для пирожков с капустой, которой интересовались более 350 раз.

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Чаще всего материалами о выпечке интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Жители этих городов активно просматривали рецепт приготовления пирожков «Чудо», тесто для подъема которого оставляют не в теплом месте, а в холодильнике. Суммарно рецепт набрал 142 тысячи просмотров.

Пользователям трех городов также понравился рецепт пирожков из лаваша «Пальчики оближешь» с яйцом, сыром и помидором. Его просмотрели более 85 тысяч раз. Популярность рецепта объясняется быстротой приготовления: на него уходит всего 15 минут.

Третье место москвичи и петербуржцы отдали пирожкам с ветчиной и луком, а екатеринбуржцы — ленивым пирожкам, для основы которых используют пшеничную лепешку.

Ранее аналитики медиахолдинга Rambler&Co изучили предпочтения россиян относительно фастфуда. Выяснилось, что 24 процента предпочитают гамбургеры, чизбургеры и бутерброды, 15 процентов — шаурму, а еще 14 —чебуреки, беляши и пирожки.

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