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14:08, 13 марта 2025Мир

Премьер Италии отказалась участвовать в конференции по Украине

Repubblica: Мелони не намерена участвовать в видеоконференции ЕС по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила своему британскому коллеге Киру Стармеру, что не намерена участвовать в видеоконференции «коалиции желающих» стран — членов Европейского союза (ЕС) по Украине из-за несогласия с повесткой встречи. Об этом пишет газета Repubblica со ссылкой на источники в итальянском правительстве.

«Мелони дала понять Стармеру, что она не будет присутствовать на созвоне "желающих" в субботу, если повестка дня, сосредоточенная сейчас на возможности отправки миротворческих контингентов в Киев, не будет изменена», — говорится в материале.

Ранее премьер Италии Мелони предложила применить пятую статью НАТО к Украине, не принимая ее в альянс. По мнению итальянского премьера, так можно гарантировать Киеву долгосрочную и эффективную безопасность.

Мелони неоднократно говорила, что выступает против идеи Великобритании и Франции отправить контингент европейских военных на Украину. По мнению итальянского премьера, ключевым вопросом для европейских политиков должна стать выработка условий справедливого и длительного мира, включающего гарантии безопасности для Украины.

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