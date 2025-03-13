Пролет «метеорита» над Киевом сняли на видео

Появилось видео пролета метеорита над Киевом

Пролет неопознанного объекта в небе над киевом сняли на видео. Кадры появились в ряде местных Telegram-каналов, включая «Киевский Движ».

На коротком ролике видно, как светящийся шар летит над крышами. Местный житель утверждает, что это метеорит.

Ранее сообщалось, что после пролета «метеорита» над украинской столицей в городе прозвучал мощный взрыв. Военблогер Кирилл Федоров сообщил, что в Киеве на правом берегу Днепра работали немецкие зенитные комплексы Flakpanzer Gepard. Средства противовоздушной обороны (ПВО) вели стрельбу по этой цели.