Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:31, 13 марта 2025Бывший СССР

Пролет «метеорита» над Киевом сняли на видео

Появилось видео пролета метеорита над Киевом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Пролет неопознанного объекта в небе над киевом сняли на видео. Кадры появились в ряде местных Telegram-каналов, включая «Киевский Движ».

На коротком ролике видно, как светящийся шар летит над крышами. Местный житель утверждает, что это метеорит.

Ранее сообщалось, что после пролета «метеорита» над украинской столицей в городе прозвучал мощный взрыв. Военблогер Кирилл Федоров сообщил, что в Киеве на правом берегу Днепра работали немецкие зенитные комплексы Flakpanzer Gepard. Средства противовоздушной обороны (ПВО) вели стрельбу по этой цели.

    Обсудить
    Последние новости

    «Наша задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника». Путин провел совещание в штабе курской группировки войск

    Пролет «метеорита» над Киевом сняли на видео

    Найдены 128 новых спутников Сатурна

    Школьница подружилась с учительницей и завела роман с ее мужем

    Мужчина разочаровался во внешнем виде стареющей жены и нашел спорный выход

    Военблогер сообщил о стрельбе из зенитных орудий по «метеориту» в Киеве

    Франция сообщила о готовности 15 стран предоставить Украине гарантии безопасности

    В США предупредили Украину о неизбежном поражении

    Трамп заявил о войне НАТО с Россией

    В Киеве раздались новые взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше