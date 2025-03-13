Путин назвал Европе условие получения дешевого газа

Путин: Сотрудничество России и США по энергетике даст Европе дешевый газ

Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором Европа вновь сможет получать дешевый российский газ. Об этом глава государства заявил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, видео доступно на Rutube-канале Кремля.

«Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена», — заявил российский лидер, отметив, что это пойдет на пользу Европе, так как она вновь получит доступ к дешевому российскому газу.

Таким образом Путин в своем ответе обыграл реплику Лукашенко. Так, в ходе совместной пресс-конференции президент Белоруссии оценил возможное сотрудничество России и США словами «труба Европе и Украине».

В свою очередь, Лукашенко оценил каламбур смехом, ответив, что именно газовую трубу имел в виду изначально. «Я так вас и понял», — улыбнулся Путин.