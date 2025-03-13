Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с нападением террористов на пассажирский поезд в Пакистане. Соответствующее письмо президенту Пакистана Асифу Али Зардари опубликовано на сайте Кремля.
«Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей. Отмечаем мужество и высокий профессионализм пакистанских военных и сотрудников правоохранительных органов – их решительные действия позволили спасти сотни человеческих», — отметил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с Пакистаном в сфере борьбы с терроризмом.