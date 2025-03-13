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13:30, 13 марта 2025Мир

Путин выразил соболезнования в связи с нападением террористов

Путин выразил соболезнования в связи с нападением террористов в Пакистане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с нападением террористов на пассажирский поезд в Пакистане. Соответствующее письмо президенту Пакистана Асифу Али Зардари опубликовано на сайте Кремля.

«Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей. Отмечаем мужество и высокий профессионализм пакистанских военных и сотрудников правоохранительных органов – их решительные действия позволили спасти сотни человеческих», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с Пакистаном в сфере борьбы с терроризмом.

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