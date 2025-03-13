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19:46, 13 марта 2025Бывший СССР

Путин задался вопросом о цене приказов прекращения боевых действий

Путин спросил, кто будет отдавать приказы о прекращении огня на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Президент России Владимир Путин задался вопросом, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Его слова передает РИА Новости.

«Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам?» — сказал он.

Ранее Путин рассказал об освобождении Суджи в Курской области и поблагодарил бойцов. Он добавил, что исходя из ситуации на земле Москва будет договариваться о следующих шагах в вопросе прекращения конфликта и выхода на устраивающие всех договоренности.

До этого Путин оценил готовность Украины к прекращению огня. Он добавил, что решение Украины пойти на прекращение огня выглядит как принятое под давлением США и может быть неискренним.

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