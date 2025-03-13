Пьяный россиянин поджег военкомат при помощи коктейлей Молотова и получил серьезный срок

Жителю Карелии дали 15 лет колонии за поджог военкомата

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы 36-летнего жителя города Суоярви, который прошлой весной поджег местный военкомат коктейлем Молотова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Карелии.

Мужчину признали виновным по статье о теракте. Первые четыре года он проведет в тюрьме.

Как установил суд, все произошло в середине мая 2024 года. Подсудимый изготовил самодельные зажигательные устройства и ночью в состоянии опьянения бросил их в здание военкомата Суоярвского района. В результате этого произошло возгорание.

Ранее стало известно, что суд в Донецкой народной республике рассмотрит дело семерых участников террористического сообщества, которые совершили два теракта в Мариуполе.