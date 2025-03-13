Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:55, 13 марта 2025Силовые структуры

Пьяный россиянин поджег военкомат при помощи коктейлей Молотова и получил серьезный срок

Жителю Карелии дали 15 лет колонии за поджог военкомата
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы 36-летнего жителя города Суоярви, который прошлой весной поджег местный военкомат коктейлем Молотова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Карелии.

Мужчину признали виновным по статье о теракте. Первые четыре года он проведет в тюрьме.

Как установил суд, все произошло в середине мая 2024 года. Подсудимый изготовил самодельные зажигательные устройства и ночью в состоянии опьянения бросил их в здание военкомата Суоярвского района. В результате этого произошло возгорание.

Ранее стало известно, что суд в Донецкой народной республике рассмотрит дело семерых участников террористического сообщества, которые совершили два теракта в Мариуполе.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы — за, но есть нюансы». Путин поддержал идею перемирия с Украиной, но задал много вопросов

    Россиянам раскрыли способы сэкономить на строительстве дома

    Уровень мирового океана неожиданно вырос

    Стали известны «красные линии» Украины в переговорах с Россией

    Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии

    Сотрудница маркетплейса украла вещи на 300 тысяч рублей в российском регионе

    Трамп оценил слова Путина о перемирии на Украине

    В Банке России обсудят повышение ключевой ставки

    Мостовой высмеял вызов Дзюбы в сборную России

    Трамп исключил нападение России на союзников США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше