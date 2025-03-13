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17:04, 13 марта 2025Силовые структуры

Семерых жителей ДНР осудят за теракты против российских правоохранителей и военных

В ДНР будут судить семерых местных жителей за теракты в Мариуполе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд рассмотрит дело семерых участников террористического сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Местные жители в зависимости от роли каждого обвиняются по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба»), части 4 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой») УК РФ.

По данным ведомства, с февраля 2022 года по январь 2023 года сотрудники украинской разведки создали террористическое сообщество, чтобы совершать преступления против российских правоохранителей и военных. В него вошли более десяти человек. Известно, что они совершили два теракта в Мариуполе: установили взрывные устройства под машины потенциальных жертв и привели дистанционно в действие. В результате пострадал начальник Мариупольского ГУ МВД ДНР, его автомобиль и служебный транспорт сотрудников Оперативно-боевого тактического формирования МВД ДНР «Каскад».

Кроме того, в Краснодарском крае фигуранты следили за заместителем командира по военно-политической работе войсковой части 75387 и членами его семьи. Они хотели подложить бомбу под его автомобиль, но были задержаны сотрудниками ФСБ и СКР.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении двух граждан Украины Александра Саакяна и Алены Голтвенко (внесены в России в список террористов и экстремистов), совершивших серию терактов в ДНР.

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