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20:21, 11 марта 2025Силовые структуры

Двух граждан Украины приговорили к длительным срокам за серию терактов в ДНР

Суд дал 18 и 22 года двум украинцам, совершившим серию терактов в Мариуполе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении двух граждан Украины Александра Саакяна и Алены Голтвенко, совершивших серию терактов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

В зависимости от роли их признали виновными по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), 205 («Совершение террористического акта»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 205.1 («Вовлечение лица в совершение террористических преступлений»), 276 («Шпионаж») и 327 («Хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельного паспорта гражданина») УК РФ. Саакян получил 22 года лишения свободы и штраф в размере 550 тысяч рублей, а Голтвенко — 18 лет лишения свободы.

Как установил суд, в мае 2022 года Саакян — бывший украинский военнослужащий — остался в Мариуполе и вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудником Главного управления разведки Украины. Спустя полгода он привел в сообщество Голтвенко, которая до начала специальной военной операции (СВО) работала дознавателем Национальной полиции Украины.

В составе сообщества двое украинцев подожгли три автомобиля, на которые была нанесена символика поддержки СВО. Кроме того, в феврале 2023 года Саакян приобрел поддельный паспорт для использования его в качестве документа, а в период с марта по июнь — собирал данные о средствах противовоздушной обороны Российской армии и передавал их Службе безопасности Украины.

Он был задержан в июне 2023 года, когда забирал взрывное устройство для подрыва автомобиля российских военнослужащих из тайника.

Ранее Херсонский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 23-летнего гражданина Украины Олега Ращупкина за шпионаж.

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