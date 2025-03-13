Россиянам назвали срок отключения отопления

Роскачество: Отопление отключат при температуре выше плюс 8 градусов

Согласно прогнозам, отопление в России отключат не раньше апреля. Об условиях для прекращения подачи тепла в помещения сообщили в пресс-службе Роскачества, передает RT.

«Не стоит ждать, что в текущем году отопление отключат в марте: среднесуточная температура в течение пяти дней должна быть выше плюс восьми градусов, а пока, по прогнозу синоптиков, такого не ожидается», — объяснили в ведомстве.

В Роскачестве добавили, что если после отключения отопления температура неожиданно снизится, то подачу тепла возобновят. Однако сделать это быстро не получится: процесс отключения и включения занимает несколько дней. За три-пять дней до окончания сезона отопления региональные власти выпускают соответствующее распоряжение.

При этом санитарные нормы требуют, чтобы при среднесуточной температуре выше плюс восьми градусов температура воздуха в жилом помещении не превышала 28 градусов тепла. Если норматив нарушен, жильцы имеют право подать жалобу.

Ранее десятки тысяч жителей Саратова остались без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии на тепломагистрали.