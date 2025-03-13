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04:46, 13 марта 2025Россия

Россиянам рассказали об изменениях порядка вступления в наследство

Овцынова: Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство изменился с февраля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

С февраля нотариусы обязаны запрашивать сведения из единого реестра ЗАГС при выдаче свидетельства о праве на наследство. Об изменениях порядка вступления в наследство в разговоре с агентством «Прайм» рассказала адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.

Отмечается, что раньше наследники сами собирали, искали и направляли нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве. Теперь данный процесс автоматизировали: нотариус запрашивает подтверждение факта смерти наследодателя с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

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Такая мера должна снизить риски мошенничества с поддельными документами, а также сократить количество конфликтов и споров между наследниками, полагает Овцынова. При этом специалист все же порекомендовала хранить все документы и в случае необходимости предоставить их нотариусу. Она также указала, что указанные в документах фамилия, имя, отчество не должны различаться.

Ранее нотариус Илья Радченко напомнил, что наследство переходит в собственность государства, если никто из наследников его не примет. Среди других оснований он назвал отсутствие наследников по закону и завещанию, потеря наследниками права наследования или решение отказаться от наследства без указания в чью пользу.

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