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08:36, 13 марта 2025Силовые структуры

Россиянин с гаечным ключом ограбил офис микрокредитной организации

В Ленинградской области мужчина с гаечным ключом ограбил офис МКО
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области мужчина с гаечным ключом и ножом ограбил офис микрокредитной организации (МКО). Об этом сообщает 78.гu.

По информации издания, мужчина зашел в помещение и сразу же заявил, что собирается ограбить организацию. Сотрудница МКО в этот момент пересчитывала деньги, их злоумышленник и велел отдать. Женщина испугалась и выбежала из помещения. Тогда грабитель забрал 33 тысячи рублей и скрылся. Его удалось задержать.

Ранее в Санкт-Петербурге грабитель приставил к горлу прохожего шариковую ручку и потребовал перевести ему две тысячи рублей через мобильное приложение.

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