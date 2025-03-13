Россиянин с гаечным ключом ограбил офис микрокредитной организации

В Ленинградской области мужчина с гаечным ключом ограбил офис МКО

В Ленинградской области мужчина с гаечным ключом и ножом ограбил офис микрокредитной организации (МКО). Об этом сообщает 78.гu.

По информации издания, мужчина зашел в помещение и сразу же заявил, что собирается ограбить организацию. Сотрудница МКО в этот момент пересчитывала деньги, их злоумышленник и велел отдать. Женщина испугалась и выбежала из помещения. Тогда грабитель забрал 33 тысячи рублей и скрылся. Его удалось задержать.

Ранее в Санкт-Петербурге грабитель приставил к горлу прохожего шариковую ручку и потребовал перевести ему две тысячи рублей через мобильное приложение.