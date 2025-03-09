В российском городе грабитель приставил к горлу прохожего шариковую ручку и отнял деньги

В Петербурге грабитель приставил к прохожему шариковую ручку и отнял деньги

В российском городе грабитель приставил к горлу прохожего шариковую ручку и отнял у него деньги. Об этом пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Молодой человек гулял по Красносельскому району Петербурга и столкнулся с незнакомцем, который стал ему угрожать. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт, вследствие которого 27-летний грабитель приставил к горлу оппонента ручку и потребовал перевести две тысячи рублей через мобильное приложение.

Отмечается, что подозреваемый был ранее судим. Его задержали на месте и возбудили дело о разбое.

Ранее в марте бывший футболист сборной России рассказал об участии в грабежах и разбойных нападениях. Александр Панов признался, что был близок к попаданию за решетку после того, как вместе с друзьями избил и ограбил мужчину.