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10:58, 8 марта 2025Спорт

Бывший футболист сборной России рассказал об участии в грабежах и разбойных нападениях

Александр Панов рассказал об участии в грабежах и разбойных нападениях
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Панов

Александр Панов. Фото: Евдокимов Вячеслав / ИТАР-ТАСС

Бывший футболист Зенита и сборной России Александр Панов в программе Dash на Окко рассказал, что в юношестве участвовал в грабежах и разбойных нападениях.

«Мы сами сбивались в стаи, кружились по городу в поисках зарабатывания денег. И грабили. А что делать? Всякое было. И по голове кому-то могли засадить», — заявил Панов.

Бывший игрок добавил, что был близок к попаданию за решетку после того, как вместе с друзьями избил и ограбил мужчину. «А это оказался тот, кто работал на заводе вместе с отцом нашего друга. Это нас спасло — он не предъявил претензии, забрал заявление. А так нам грозило от 8 лет за разбой», — отметил Панов.

Панов выступал за «Зенит» с 1994-го по 1995-й, с 1997-го по 2000-й и с 2006-го по 2008 год. За петербургскую команду он провел 123 матча, в которых забил 30 мячей. В активе спортсмена также 17 матчей и четыре гола за сборную России.

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