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15:17, 13 марта 2025Силовые структуры

Россиянин жестоко расправился с двухлетним пасынком

В Омской области отчим до смерти избил двухлетнего пасынка
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Омской области 28-летний отчим расправился с двухлетним пасынком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia. 

По данным канала, житель Муромцево постоянно избивал мальчика, ограничивал в еде и издевался над ним. Некоторое время назад он пнул ребенка и много раз ударил по голове, когда заходил в дом с дровами: пасынок якобы помешал ему в проходе и не реагировал на замечания. Малыш получил черепно-мозговую травму, спасти его не удалось.

Россиянина задержали, ему грозит до 20 лет колонии. Сейчас он находится в СИЗО. Известно, что дома остались его беременная супруга и двое детей.

Ранее стало известно, что Свердловский областной суд отправил на лечение 45-летнего местного жителя, который в октябре прошлого года расправился с внуком из-за громкого плача.

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