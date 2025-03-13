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11:41, 13 марта 2025Бывший СССР

Российские войска освободили Суджу

Российские войска освободили Суджу, идут бои в Сумской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска полностью контролируют Суджу в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«К настоящему моменту Суджа полностью освобождена», — сообщил источник канала.

Он добавил, что российские войска в время взятия под контроль города уничтожили несколько сотен тысяч единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Канал заключил, что в скором времени Курская область будет полностью под контролем российских войск. Также сообщается, что ВСУ передислоцируются с большими потерями в Сумскую область, где сейчас идут бои по линии Новенькое — Басовка.

Ранее жительница села Казачья Локня в Курской области Галина Новодворская рассказала «Ленте.ру» о том, что украинские военные передвигались по региону на танках с литерой Z. Жители села Казачья Локня находились под оккупацией ВСУ семь месяцев.

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