Сексолог назвала способ пробудить желание заниматься сексом

При снижении либидо большинство людей действуют неправильно, уверена сексолог Джорджия Грейс. Верный способ пробудить желание заниматься сексом она назвала The Guardian.

Грейс рассказала, что чаще всего к ней приходят пары с разным уровнем сексуального влечения: один хочет часто заниматься сексом, а второй избегает этого. По ее словам, как правило, они убеждены, что им нужно заниматься любовью чаще или составить расписание интимной близости. Однако сексолог убеждена, что секрет совсем в другом.

«Существует два типа желаний. С одной стороны, спонтанное желание, которое, как следует из названия, возникает из ниоткуда. Мы часто видим такой тип желания в порно, в фильмах и испытываем его в начале отношений. Но есть и другой тип — ответное желание», — говорит Грейс.

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Сексолог указала, что ответное желание возникает, как реакция на что-то. По ее словам, это могут быть поцелуи, ласки, забота и знаки внимания. Грейс уверена, что иногда достаточно понять, какой именно импульс возбуждает человека, чтобы наладить сексуальную жизнь.

Также эксперт посоветовала, уменьшить влияние факторов, которые снижают сексуальный интерес. «У каждого они разные, но такие явления, как стресс, усталость, умственная нагрузка, низкая сексуальная уверенность, беспокойство о результатах и ​​конфликты в отношениях, чаще всего влияют на желание заниматься любовью», — заключила сексолог.

Ранее мужчин с низким либидо предупредили о серьезных последствиях для здоровья. Ученые из японского университета Ямагата выяснили, что редко занимающиеся сексом мужчины имеют более высокий риск смертельных заболеваний.