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18:43, 13 марта 2025Культура

Российская певица выгнала Алибасова из номера отеля

Хлебникова заявила, что при первой встрече выгнала Алибасова из номера отеля
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Известная российская певица Марина Хлебникова, звезда коллективов «Интеграл» и «На-На», рассказала о своем знакомстве с продюсером Бари Алибасовым. Ее слова передает издание «Газета.Ru».

Артистка призналась, что первая встреча с Бари получилась неловкой и комичной, ведь она выгнала его из номера отеля.

«Я приехала с гастролями в город, заселилась в гостиницу, захожу в номер, а там уже чьи-то вещи. И тут заходит мужчина. Я включила звезду и сказала ему забирать свои вещи побыстрее. У меня-то еще концерт в тот день был», — призналась Марина.

Впрочем, на этом история не завершилась. В тот же вечер, после выступления, Хлебникову познакомили с Алибасовым уже официально.

«Марин, познакомься, говорят, с очень интересным и талантливым человеком. Вижу перед собой того самого мужчину, которого выгнала ранее из номера. Потом Бари Каримович мне звонил, приглашал работать вместе», — добавила она.

Ранее стало известно, что продюсер Бари Алибасов рассказал о вони от певца Юрия Лозы.

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