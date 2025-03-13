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22:45, 13 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа начал готовиться к встрече с Путиным в Москве

«Ъ»: Спецпосланник Трампа Уиткофф готовится к встрече с Путиным в Москве
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Стивен Уиткоффы. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что в рамках переговоров собеседники обсудят возможности заключить временное прекращение огня, за которое ранее выступили Вашингтон и Киев после многочасовых дискуссий в Саудовской Аравии.

Также в материале подчеркивается, что прежде чем он успел обсудить ситуацию с кем-либо из российских коллег помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность в том, что Москва не готова к временному прекращению огня и настаивает на долгосрочном мирном урегулировании конфликта.

Между тем, Путин выразил поддержку идее Дональда Трампа о прекращении огня, отметив, что «есть некоторые детали».

13 марта Стивен Уиткофф прибыл в Москву, его борт приземлился в аэропорту Внуково-2. Его встреча с президентом России Владимиром Путиным пройдет в закрытом формате.

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