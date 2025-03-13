Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 13 марта 2025Россия

Стало известно о преследовании армией России бежавших из Суджи солдат ВСУ

«РВ»: Российская армия заняла Гончаровку, настигнув бежавших из Суджи солдат ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия заняла населенный пункт Гончаровка под Суджей. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

13 марта Минобороны России официально подтвердило освобождение Суджи — райцентра, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживали с августа 2024 года.

Именно в Гончаровку на фоне наступления на Суджу бежали солдаты ВСУ, отмечает «РВ». Там их и настигли российские подразделения, которые начали преследование. Сейчас завершается очистка окраин Гончаровки.

Ранее стало известно, что российским войскам осталось взять всего шесть населенных пунктов до полной деоккупации Курской области. В четырех из них уже началась зачистка.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России освободила Суджу

    Российские банки получили неприятный прогноз по прибылям

    Россиянам рассказали о суперквалифицированных инвесторах

    Молодую украинку арестовали в России за передачу данных о ВС РФ

    Россиянина арестовали на два месяца за стрельбу из пневматического оружия по подросткам

    Буйнов заявил о влиянии неизвестных на пострадавшую в ДТП с его участием пенсионерку

    В российском регионе устроят экомарафон

    Умерла написавшая музыку для триумфатора Канн российский композитор

    Популярного актера обвинили в отношениях с 15-летней коллегой

    Аккаунт Жириновского ожил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше