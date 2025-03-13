Стало известно о преследовании армией России бежавших из Суджи солдат ВСУ

«РВ»: Российская армия заняла Гончаровку, настигнув бежавших из Суджи солдат ВСУ

Российская армия заняла населенный пункт Гончаровка под Суджей. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

13 марта Минобороны России официально подтвердило освобождение Суджи — райцентра, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживали с августа 2024 года.

Именно в Гончаровку на фоне наступления на Суджу бежали солдаты ВСУ, отмечает «РВ». Там их и настигли российские подразделения, которые начали преследование. Сейчас завершается очистка окраин Гончаровки.

Ранее стало известно, что российским войскам осталось взять всего шесть населенных пунктов до полной деоккупации Курской области. В четырех из них уже началась зачистка.