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17:11, 13 марта 2025МирЭксклюзив

Политолог рассказал о стратегии Трампа по Украине

Суслов о стратегии Трампа по Украине: Сначала прекращения огня, потом остальное
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Для президента США Дональда Трампа в первую очередь необходимо добиться быстрого прекращения огня, а уже затем обсуждать вопросы мирного урегулирования. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Позиция США: сначала быстрое перемирие, а потом уже все остальное», — описал он стратегию Трампа по решению украинского конфликта.

Добиться скорейшего прекращения огня, по мнению эксперта, американскому лидеру важно для того, чтобы как можно скорее заявить о своем внешнеполитическом успехе. Кроме того, он таким образом минимизирует вовлеченность США в конфликт на Украине, после чего сможет переключиться на другие приоритеты, добавил политолог.

Ранее Дмитрий Суслов рассказал о целях президента Украины Владимира Зеленского в установлении прекращения огня. По его мнению, украинский лидер надеется, что Россия не согласится на данные условия.

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