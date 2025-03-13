Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 13 марта 2025Россия

Участники боев под Суджей обратились к россиянам на видео

Участники боев в окрестностях Суджи записали видеообращение к россиянам
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Два майора»

Участники боев в окрестностях Суджи в Курской области записали видеообращение к россиянам. Ролик опубликовал Telegram-канал «Два майора».

На кадрах восемь бойцов — некоторые из них держат в руках автоматы — обращаются к подписчикам канала. Они просят их оказать содействие в закупке беспилотников.

«В связи с прорывом фронта (...) нам очень необходимо это оборудование», — пояснил военнослужащий. «Победа будет за нами», — заключил солдат.

Тем временем ранее в четверг, 13 марта, Минобороны подтвердило установление контроля над Суджей. Неофициальные сообщения о занятии райцентра появились еще 11-12 марта, однако военное ведомство не давало каких-либо комментариев на этот счет.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве раскритиковали предложение о временном перемирии на Украине

    Захарова не сдержала слез при перечислении погибших из-за ВСУ детей

    Бузова призвала мужчин оплачивать счет на первом свидании

    Певица Натали подняла гонорары за выступления

    ЕСПЧ указал на вину властей Украины в трагедии в Доме профсоюзов

    Объяснены причины сонливости после еды

    В США провели симуляцию прекращения СВО. Что она показала?

    Одна страна НАТО передала ВСУ разведанные для удара по мирным жителям

    Доходы России от нефтеэкспорта заметно просели

    Супруги рассказали о встрече с солдатами ВСУ в руинах собственного дома под Суджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше