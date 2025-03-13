Уехавший из России знаток «Что? Где? Когда?» отказался считать москвичей людьми

Экс-знаток «ЧГК» Ровшан Аскеров заявил, что не считает жителей Москвы людьми

Бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Ровшан Аскеров (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил об отсутствии людей в Москве. Такое мнение он выразил в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Нет людей — homo sapiens, homo animatus. Людей одушевленных. То есть тех, с которыми можно было бы разговаривать», — заявил Аскеров.

Он также счел, что все москвичи «пишут доносы», и из-за этого он не доверяет жителям российской столицы. При этом, подчеркнул Аскеров, раньше он сам жил в Москве и считал ее лучшим городом земли.

В этом же интервью Аскеров назвал правильными удары Вооруженных сил Украины по мирному населению в Белгороде. Он добавил, что не испытывает сочувствия к белгородцам, а также отметил, что в том, что жертвами атак становятся дети, виноваты их родители. Дудь посчитал суждения игрока людоедскими.