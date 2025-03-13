Ушаков заявил об обсуждении Россией и США нового курса сотрудничества

Ушаков: Россия и США обсуждают новый стратегический курс сотрудничества

Россия и США обсуждают возможный новый стратегический курс двустороннего сотрудничества. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают не только Украину. «Мы обсуждаем еще будущее российско-американских отношений, (...) общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Марк Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц поддерживают нормальный диалог с Москвой. Он подчеркнул, что даже не собирается осмысливать то, что они говорят на публику.