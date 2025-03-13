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19:57, 13 марта 2025Мир

Ушаков заявил об обсуждении Россией и США нового курса сотрудничества

Ушаков: Россия и США обсуждают новый стратегический курс сотрудничества
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия и США обсуждают возможный новый стратегический курс двустороннего сотрудничества. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают не только Украину. «Мы обсуждаем еще будущее российско-американских отношений, (...) общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Марк Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц поддерживают нормальный диалог с Москвой. Он подчеркнул, что даже не собирается осмысливать то, что они говорят на публику.

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