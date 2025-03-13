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14:18, 13 марта 2025Экономика

В Банке России оценили риск инвестиций в криптовалюты

ЦБ: Тот, кто инвестирует в криптовалюты, очень сильно рискует
Кирилл Луцюк

Фото: Jose Cabezas / Reuters

В России следует максимально защитить неквалифицированных инвесторов от вложений в криптовалюты. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Его процитировало ТАСС.

Свою точку зрения он обосновал тем, что инвестирование в криптовалюты — крайне рискованная деятельность. Кроме того, Чистюхин обратил внимание на то, что в настоящее время проведение каких-либо операций, сделок и выпуск инструментов, завязанных на криптовалюте, фактически затрагивает нерегулируемую зону.

Поэтому, как полагает первый замглавы ЦБ, чтобы все профессиональные участники финансового рынка не рисковали из-за того, что какую-то операцию могут признать незаконной, сначала следует определиться с трактовкой законодательства и только после этого выпускать такие инструменты.

Ранее Банк России сообщил о новом экспериментальном режиме для сделок с криптовалютой. Ее покупку и продажу можно будет осуществлять в рамках специального правового режима. Он продлится три года. Воспользоваться им позволят лишь «особо квалифицированным» инвесторам. На соответствующий статус смогут рассчитывать те, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей.

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