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15:23, 13 марта 2025Экономика

В Белоруссии появился бульбамат

В Белоруссии появился вендинговый автомат с картошкой фри
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Рестарт»

В Белоруссии появился вендинговый автомат с картошкой фри. Аппарат назвали «Бульбамат». Об этом пишет Telegram-канал «Рестарт».

Автомат установили в микрорайоне Малиновка в Минске. Покупателям предлагают порцию картофеля фри двух размеров. Маленькая порция стоит 4 белорусских рубля (около 106 рублей), большая — 6 белорусских рублей (159 рублей). При желании можно добавить соль и соус. Время приготовления составляет четыре минуты.

Ранее в России появился первый «трусомат» — вендинговый автомат с мужским нижним бельем. Его установили в томском гастрохолле «Лампочка». Собственник сообщил, что планирует расширение в других локациях.

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