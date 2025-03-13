В Белоруссии появился бульбамат

В Белоруссии появился вендинговый автомат с картошкой фри

В Белоруссии появился вендинговый автомат с картошкой фри. Аппарат назвали «Бульбамат». Об этом пишет Telegram-канал «Рестарт».

Автомат установили в микрорайоне Малиновка в Минске. Покупателям предлагают порцию картофеля фри двух размеров. Маленькая порция стоит 4 белорусских рубля (около 106 рублей), большая — 6 белорусских рублей (159 рублей). При желании можно добавить соль и соус. Время приготовления составляет четыре минуты.

Ранее в России появился первый «трусомат» — вендинговый автомат с мужским нижним бельем. Его установили в томском гастрохолле «Лампочка». Собственник сообщил, что планирует расширение в других локациях.

