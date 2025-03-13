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03:10, 13 марта 2025Мир

В Германии заявили о срыве плана Зеленского

Zeit: План Зеленского по обмену территорий сорвался
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

План президента Украины Владимира Зеленского по обмену территорий сорвался из-за наступления Российской армии в Курской области. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

«Одновременно с переговорами [делегаций США и Украины] в Джидде украинская оборона на оккупированной части России, западнее Курска, буквально рухнула», — указано в материале.

Отмечается, что Зеленский планировал использовать захваченную территорию в качестве «разменной монеты» на переговорах с Москвой, поскольку совсем недавно он называл Курскую область «важным козырем с точки зрения возможной сделки» с РФ.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что город Суджа в Курской области — это «знаковое» место, которым Зеленский доказывает свою состоятельность в глазах Запада. «Больше у Зеленского ничего нет», — добавил он.

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