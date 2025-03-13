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12:28, 13 марта 2025Бывший СССР

В командовании ВСУ признали закрепление ВС России на правом берегу Оскола

Спикер группировки «Хортица» ВСУ Трегубов: ВС РФ пересекли реку Оскол
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в ходе успешных боевых действий форсировали реку Оскол на нескольких участках. Закрепление российских войск на правом берегу реки признал спикер командования группировки «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Трегубов, передает «Интерфакс-Украина».

«Россияне воспользовались возможностью перебросить часть средств по льду, и теперь задачей украинцев является выбивать их оттуда. (...) Именно поэтому у них там сейчас есть определенные силы, которые они пытаются использовать», — заявил военный.

Он добавил, что после сошествия льда российские войска организовали логистику с помощью малых плавсредств.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в отставке сообщил, что в ходе продвижения у Новомлынска и Петровки российские войска взяли под контроль более одного километра береговой линии реки Оскол.

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