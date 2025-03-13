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19:59, 13 марта 2025Мир

В Кремле назвали приоритет США в отношениях с Россией

Ушаков: Прежде всего США хотят завершить конфликт на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В контексте перспектив отношений с Россией США хотят прежде всего завершить украинский конфликт. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают не только урегулирование конфликта, но и будущее двусторонних отношений. В частности, затрагивается «возможный новый стратегический курс двустороннего сотрудничества».

«Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свою позицию на этот счет», — отметил Ушаков.

Ранее Ушаков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом состоится вечером 13 марта в закрытом формате.

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