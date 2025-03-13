Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 13 марта 2025Бывший СССР

В Кремле раскрыли самого близкого союзника России

Песков: Белоруссия является самым близким союзником России
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Белоруссия является самым близким союзником Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Беларусь — наш самый близкий союзник страны, с которым нас объединяет Союзное государство», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Союзное государство — самый развитый интеграционный формат на постсоветском пространстве. По словам пресс-секретаря президента России, он основан на принципах взаимных любви, уважения и учета интересов друг друга.

В Кремле также оценили предстоящие переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сообщалось, что повестка встречи глав государств более чем богатая.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России освободила Суджу

    Замглавы МЧС Курской области сняли с должности после проверки

    Супруги прятались в бункере времен Великой Отечественной войны под Суджей и выжили

    Алаудинов назвал число находящихся под контролем ВСУ населенных пунктов в Курской области

    Захарова раскрыла причину отказа США следовать плану Европы по Украине

    Заброшена самая быстрая шайба в истории овертаймов НХЛ

    Хейли Бибер показала лицо без макияжа

    «Леденящее предупреждение». Путин впервые за долгое время надел военную форму. На Западе и в России объяснили, что это значит

    На Землю обрушилась магнитная буря

    В российском регионе устроят экомарафон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше