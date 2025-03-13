В Кремле раскрыли самого близкого союзника России

Песков: Белоруссия является самым близким союзником России

Белоруссия является самым близким союзником Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Беларусь — наш самый близкий союзник страны, с которым нас объединяет Союзное государство», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Союзное государство — самый развитый интеграционный формат на постсоветском пространстве. По словам пресс-секретаря президента России, он основан на принципах взаимных любви, уважения и учета интересов друг друга.

В Кремле также оценили предстоящие переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сообщалось, что повестка встречи глав государств более чем богатая.