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19:28, 13 марта 2025Бывший СССР

В Кремле оценили идею укрепления ВСУ в качестве гарантии безопасности Киеву

Песков: Укрепление ВСУ в качестве гарантии безопасности Киеву опасно
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

Укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве гарантии безопасности Киеву — это опасная мера из-за влияния на украинские войска лиц с националистическими взглядами. Идею повышения боевого потенциала Украины оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В той системе координат, который есть сейчас, это опасный тезис (…). Во многом кто контролирует ВСУ? Националистические элементы», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он выразил уверенность, что в случае, если контроль над ВСУ возьмут люди с националистическими взглядами, то мир в Европе будет подвергнут опасности.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что подобные предложения должны быть рассчитаны на долгосрочный мир и устранение причин кризиса.

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