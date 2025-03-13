В МИД назвали актом терроризма массированную атаку беспилотников на Россию

Захарова назвала актом терроризма массированную атаку беспилотников на Россию

Массированная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и российские регионы была актом варварства и терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Что же было выбрано в виде целей для ударов? Жилые дома, социальные учреждения, объекты транспорта и гражданской инфраструктуры. Так действовать могут только террористы», — заявила дипломат.

Она добавила, что атака стала далеко не первым преступлением украинских властей за время конфликта.

Во вторник, 11 марта Московская область подверглась самой массированной атаке беспилотников ВСУ. Сообщалось, что было выпущено 337 украинских дронов.