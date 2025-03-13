Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:03, 13 марта 2025Бывший СССР

В МИД назвали актом терроризма массированную атаку беспилотников на Россию

Захарова назвала актом терроризма массированную атаку беспилотников на Россию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Массированная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и российские регионы была актом варварства и терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Что же было выбрано в виде целей для ударов? Жилые дома, социальные учреждения, объекты транспорта и гражданской инфраструктуры. Так действовать могут только террористы», — заявила дипломат.

Она добавила, что атака стала далеко не первым преступлением украинских властей за время конфликта.

Во вторник, 11 марта Московская область подверглась самой массированной атаке беспилотников ВСУ. Сообщалось, что было выпущено 337 украинских дронов.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России освободила Суджу

    Хейли Бибер показала лицо без макияжа

    «Леденящее предупреждение». Путин впервые за долгое время надел военную форму. На Западе и в России объяснили, что это значит

    На Землю обрушилась магнитная буря

    В российском регионе устроят экомарафон

    Транссексуал с ножом напал на мать и подругу в российском регионе

    На встречу Путина и Лукашенко аккредитовалось беспрецедентное число журналистов

    В России захотели создать новый механизм господдержки компаний

    Диетолог рассказала о вреде для некоторых людей при соблюдении поста

    МВД пресекло деятельность оформлявших кредиты по поддельным документам мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше