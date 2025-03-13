В одной из российских колоний найдено затопленное убежище

В курганской ИК-2 обнаружили затопленное 40 лет назад убежище

В курганской исправительной колонии № 2 (ИК-2) найдено затопленное почти 40 лет назад убежище. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники, приближенные к правоохранительным органам.

По информации издания, затопленное помещение обнаружили во время проверки. Это защитное сооружение на 300 человек, расположенное в подвале и наполовину затопленное водой. Источник URA.RU рассказал, что в таком виде оно находится более 37 лет. Руководство колонии обязали провести осушение убежища. Кроме того, информация о затопленном убежище подтвердилась в судебных документах по делу, возбужденному в отношении руководства колонии, — УФСИН подало в прокуратуру административный иск. Кроме того, сообщается, что в 2022 году руководство колонии было оштрафовано на 20 тысяч рублей по такому же иску — несоблюдение правил содержания убежища.

Ранее сообщалось, что в Амурской области в отношении начальника центра трудовой адаптации исправительной колонии (ИК-8) возбудили уголовное дело о вымогательстве взяток у подчиненного.