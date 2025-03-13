Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:36, 13 марта 2025Силовые структуры

В одной из российских колоний найдено затопленное убежище

В курганской ИК-2 обнаружили затопленное 40 лет назад убежище
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

В курганской исправительной колонии № 2 (ИК-2) найдено затопленное почти 40 лет назад убежище. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники, приближенные к правоохранительным органам.

По информации издания, затопленное помещение обнаружили во время проверки. Это защитное сооружение на 300 человек, расположенное в подвале и наполовину затопленное водой. Источник URA.RU рассказал, что в таком виде оно находится более 37 лет. Руководство колонии обязали провести осушение убежища. Кроме того, информация о затопленном убежище подтвердилась в судебных документах по делу, возбужденному в отношении руководства колонии, — УФСИН подало в прокуратуру административный иск. Кроме того, сообщается, что в 2022 году руководство колонии было оштрафовано на 20 тысяч рублей по такому же иску — несоблюдение правил содержания убежища.

Ранее сообщалось, что в Амурской области в отношении начальника центра трудовой адаптации исправительной колонии (ИК-8) возбудили уголовное дело о вымогательстве взяток у подчиненного.

    Обсудить
    Последние новости

    В России готовилась серия покушений на участников СВО и госслужащих. Как коробки с духами должны были стать смертельным оружием?

    Военнослужащий ВСУ назвал катастрофической ситуацию в Курской области

    Российский самолет после посадки застрял на взлетной полосе из-за разрушения тормоза

    ВСУ атаковали два приграничных региона России

    Валя Карнавал показала фото в чулках и мини-юбке

    Гандболистка заявила о желании властей Норвегии отобрать ее детей из-за обучения русскому

    Звезда «Ворониных» показала паспорт и спровоцировала слухи о разводе

    Украинский Чубакка оценил шансы Киева продолжать конфликт без помощи США

    Принадлежавший СССР домен удалят из интернета

    Украинские военные в Курской области ездили на танках с литерой Z

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше