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12:11, 13 марта 2025Бывший СССР

В подполье назвали причину паники и дезертирства в рядах теробороны в Сумской области

РИА Новости: Перебои со связью вызвали панику у теробороны в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Перебои со связью вызвали панику и дезертирство среди личного состава теробороны в Сумской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье.

«Украинские военнослужащие из 129-й отдельной бригады территориальной обороны, дислоцированной в Сумской области, сообщают об отсутствии связи. Перебои со связью спровоцировали панику в рядах данного подразделения ВСУ, ввиду чего среди его личного состава участились случаи дезертирства, оставления позиций и сдачи в плен ВС РФ», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что сообщения о перебоях со связью в рядах украинских войск появились 12 марта на фоне наступления российских войск в Курской области.

Ранее стало известно, что на границе с Сумской областью Украины активизировались боевые действия после взятия российскими войсками города Суджа в Курской области. Отмечается, что после отступления украинские войска оттянули силы к населенному пункту Басовка.

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