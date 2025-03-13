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15:58, 13 марта 2025Экономика

В России ускорился рост цен на некоторые продукты питания

Aif.ru: Ингредиенты для приготовления блинов стали дорожать быстрее, чем раньше
Кирилл Луцюк
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В России ускорился (с 0,03 до 0,09 процента) рост цен на товары, которые нужны для приготовления блинов. Об этом сообщили aif.ru.

Оказалось, что 3 марта приготовление десяти блинов обошлось бы россиянину в 79,1 рубля. Однако к 10 марта эта сумма выросла до 79,17 рубля.

По словам экономиста Инны Литвиненко, рассуждая о причинах ускорения роста цен, нельзя забывать, что из-за санкций производители оказались в сложных условиях. Они используют импортное оборудование, а кроме того, должны расплачиваться по кредитам. Кто-то вынужден тратиться на новую технику. А в итоге все эти расходы сказываются на кошельках покупателей.

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В свою очередь, правительство весь прошлый год активно регулировало рынок и старалось не допустить сговоров компаний по поводу повышения цен или уменьшения объемов упаковки. В настоящее время видны результаты этих трудов: яйца, мука, молоко, сахар, подсолнечное масло, то есть топовые продукты в потребительской корзине, либо дешевеют, либо дорожают незначительно.

«Например, яйца за прошедшую неделю подешевели на один рубль, а сахар за две недели упал в цене на 15 копеек. А вот молоко за неделю подорожало на 27 копеек», — констатировала Литвиненко.

Ранее сообщалось, что за год ингредиенты для приготовления блинов в домашних условиях выросли в цене на 14 процентов. Выяснившие это аналитики при подсчетах опирались на классический рецепт: 500 граммов молока, 300 граммов муки, 3 яйца, 50 граммов сахара и 40 граммов сливочного масла. Оказалось, что главный вклад в подорожание этого набора внесло сливочное масло.

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