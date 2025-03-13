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06:40, 13 марта 2025Мир

В США объяснили стремление Трампа сблизиться с Россией

WP: Трамп стремится к сближению с Россией ради ослабления Китая
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет сближения с Россией, чтобы ослабить Китай. Об этом пишет The Washingtop Post (WP).

В статье отмечается, что американский лидер, стремясь улучшить отношения с Москвой, применяет стратегию «обратного Киссинджера» — пытается создать разрыв между Россией и Китаем. При этом, как указывают авторы статьи, он готов добиться желаемого ценой прекращения конфликта на Украине.

По мнению издания, восстановление отношений с Россией с целью сосредоточиться на КНР было бы в определенной степени разумным.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. По словам главы США, разговор с российским коллегой был очень продуктивным.

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