В США объяснили стремление Трампа сблизиться с Россией

WP: Трамп стремится к сближению с Россией ради ослабления Китая

Президент США Дональд Трамп хочет сближения с Россией, чтобы ослабить Китай. Об этом пишет The Washingtop Post (WP).

В статье отмечается, что американский лидер, стремясь улучшить отношения с Москвой, применяет стратегию «обратного Киссинджера» — пытается создать разрыв между Россией и Китаем. При этом, как указывают авторы статьи, он готов добиться желаемого ценой прекращения конфликта на Украине.

По мнению издания, восстановление отношений с Россией с целью сосредоточиться на КНР было бы в определенной степени разумным.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. По словам главы США, разговор с российским коллегой был очень продуктивным.