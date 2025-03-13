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17:51, 13 марта 2025Мир

В США рассказали о главной уязвимости НАТО

Экс-разведчик Риттер: НАТО не сможет обеспечить противовоздушную оборону без США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны НАТО неспособны обеспечить качественную противовоздушную оборону и быструю переброску военного контингента без участия США. Об этом в статье для Energy Intelligence заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«То же самое справедливо и в отношении противоракетной обороны», — заявил экс-разведчик, отметив, что в случае участия альянса в крупном конфликте с сопоставимыми силами без вовлечения США, страны НАТО будут уязвимы для воздушных атак на всей своей оперативной и стратегической глубине.

По словам Риттера, военный блок окажется парализован без американского участия. Он подчеркнул, что из всех государств-членов альянса только США обладают достаточными логистическими возможностями на случай срочной переброски войск.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО потратило большую часть выделенных в ходе его первого президентского срока денег на «войну» с Россией на Украине. Он отметил, что сожалеет о том, что альянсу пришлось это делать. Трамп также в очередной раз подчеркнул, что странам НАТО следует относиться к США справедливым образом и платить по счетам, иначе Вашингтон не будет им помогать.

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