В США заявили об интересе к работе с «Газпромом»

Bloomberg: США обсуждают с Россией возможное сотрудничество с «Газпромом»

США ведут обсуждение с Россией возможного сотрудничества с «Газпромом» в рамках международных проектов. Об американском интересе к работе с российской компанией сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии. При этом участники обсуждения остаются неизвестными. Агентство подчеркивает, что Белый дом отказался от комментариев по этому вопросу.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие, при котором Европа вновь сможет получать дешевый российский газ. «Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена», — заявил российский лидер.