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04:05, 13 марта 2025Экономика

В украинских запасах редкоземельных металлов усомнились

Аналитик Белогорьев: оценки запасов редких металлов на Украине являются фикцией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев назвал фикцией текущие оценки запасов редких металлов на Украине. Об этом пишут «Ведомости».

По его мнению, в республике действительно имеются некоторые ресурсы лантана, церия, неодима, эрбия, иттрия и скандия. «Но сколько из них можно перевести в доказанные запасы, рентабельно добыть, никто не знает. Нужны серьезные геологоразведочные работы», — указал аналитик.

Белогорьев предположил, что в экономическом плане ресурсная сделка Украины с США окажется для Вашингтона «более чем скромной». Киев же, напротив, может оказаться в выигрыше блягодаря инвестициям в добывающую отрасль.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, с чем связан ажиотаж вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов. Он назвал причиной ажиотажа по сделке желание США отбить вложения в Украину. «США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят увязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит», — объяснил политик.

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