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07:47, 6 марта 2025Бывший СССР

Названа причина ажиотажа вокруг сделки США и Украины по металлам

Сальдо назвал причиной ажиотажа по сделке желание США отбить вложения в Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, с чем связан ажиотаж вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо назвал причиной ажиотажа по сделке желание США отбить вложения в Украину.

«США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят увязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит», — объяснил он.

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Глава региона усомнился в выгоде Киева от соглашения. Однако если учесть объемы помощи от США, Украине «все равно придется пойти на эти условия».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от украинского лидера Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. По его словам, Киев также согласился заключить сделку о редкоземельных металлах в «любое удобное для США время».

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Зеленским. Однако Путин указал, что глава Украины не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

ЖЗЛ
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