Валя Карнавал показала фото в чулках и мини-юбке

Российская блогерша Валя Карнавал показала фото в черной мини-юбке и чулках

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фото в откровенном наряде. Публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 7,5 миллиона подписчиков.

23-летняя исполнительница запечатлела себя в зеркале в укороченном костюмном жилете и черной мини-юбке. Также она надела белую рубашку, бежевые чулки с красным поясом и остроносые лакированные туфли на каблуках.

В то же время инфлюэнсерша сняла на видео свои ноги, когда подходила к стоящему на полу букету роз.

В феврале Валя Карнавал раскрыла страшные последствия критики ее внешности экс-возлюбленным.