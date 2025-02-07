Валя Карнавал призналась, что столкнулась с булимией из-за критики ее внешности

Российская блогерша и певица Валя Карнавал раскрыла страшные последствия критики ее внешности экс-возлюбленным. Об этом она рассказала в шоу «Поколения» во «ВКонтакте».

Ифнлюэнсерша призналась, что ее бывший избранник однажды упрекнул ее в чрезмерном потреблении еды. Так, пара посетила кинотеатр, где Карнавал съела упаковку драже M&M's. Тогда экс-возлюбленный отметил, что ей не стоит столько есть, поскольку она и так набрала вес.

По словам певицы, после данных слов она столкнулась с высыпаниями на лице, выпадением волос и булимией.

«Это было началом моего конца. Я ела и вызывала рвоту, и это все превратилось в настолько жуткую субстанцию внутри меня, что я и внутри себя чувствовала ужасной. И снаружи мне казалось, что я ужасная. Когда любимый человек говорит, что ты поправилась и тебе нельзя что-то есть, то это очень сильно бьет», — посетовала Карнавал.

В январе Валя Карнавал похвасталась фигурой в бикини после похудения. 23-летняя знаменитость разместила снимок, на котором позировала в розовом купальнике.