Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:28, 13 марта 2025Экономика

В Европе из-за перемены климата стали выращивать ваниль

Во Франции благодаря перемене климата начали выращивать ваниль
Виктория Клабукова

Фото: W. Willner / Reuters

На фоне климатического кризиса в Европе начали выращивать тропические культуры. Об этом сообщает портал «Европульс».

Производством теплолюбивой ванили занялись в Бретани, Франция. Местные фермеры смогли приспособить растение к французскому климату благодаря потеплению — прежде сделать это было невозможно даже в тепличных условиях. Пчелы вида мелипона — единственные способные опылить ванильную орхидею — распространены лишь в тропиках, поэтому в более холодных регионах для производства ванили приходится использовать технику ручного опыления. Ее секрет европейским фермерам раскрыли коллеги с острова Реюньон в Индийском океане. Испытания продолжались с 2019 года. Первый успешный урожай был представлен лишь в конце февраля этого года на сельскохозяйственной выставке в Париже.

Климатический кризис в то же время грозит благополучию французских виноделов. Если температура на планете поднимется на два градуса Цельсия, площадь виноградников сократится на 56 процентов. В случае, если в мире потеплеет на четыре градуса, пригодные для виноделия регионы уменьшатся на 85 процентов.

В свете этого виноградари начали выселять охотников за трюфелями с их исторических территорий. Отрасль и без того считается исчезающей — ареал произрастания деликатесного белого трюфеля ограничен северными склонами холмов Пьемонта.

    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина раскритиковал предложение о 30-дневном перемирии с Украиной. Президент России может дать ответ уже сегодня

    Россиянам назвали обязательные работы на даче после зимы

    Rocket Lab пообещала доставить с Марса все добытые Perseverance образцы

    Хинштейн навестил числившуюся пропавшей в Судже замглавреда газеты

    Усику пригрозили отобрать чемпионский пояс

    Политолог объяснил появление Путина в военной форме

    Нагиев отреагировал на статус главного сигма-боя России

    Песков связал военную форму Путина с завершением боев в Курской области

    На Украине назвали сумму полученного от Канады первого транша

    «Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше