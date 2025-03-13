В Европе из-за перемены климата стали выращивать ваниль

Во Франции благодаря перемене климата начали выращивать ваниль

На фоне климатического кризиса в Европе начали выращивать тропические культуры. Об этом сообщает портал «Европульс».

Производством теплолюбивой ванили занялись в Бретани, Франция. Местные фермеры смогли приспособить растение к французскому климату благодаря потеплению — прежде сделать это было невозможно даже в тепличных условиях. Пчелы вида мелипона — единственные способные опылить ванильную орхидею — распространены лишь в тропиках, поэтому в более холодных регионах для производства ванили приходится использовать технику ручного опыления. Ее секрет европейским фермерам раскрыли коллеги с острова Реюньон в Индийском океане. Испытания продолжались с 2019 года. Первый успешный урожай был представлен лишь в конце февраля этого года на сельскохозяйственной выставке в Париже.

Климатический кризис в то же время грозит благополучию французских виноделов. Если температура на планете поднимется на два градуса Цельсия, площадь виноградников сократится на 56 процентов. В случае, если в мире потеплеет на четыре градуса, пригодные для виноделия регионы уменьшатся на 85 процентов.

В свете этого виноградари начали выселять охотников за трюфелями с их исторических территорий. Отрасль и без того считается исчезающей — ареал произрастания деликатесного белого трюфеля ограничен северными склонами холмов Пьемонта.